Arrivée à Alger du Premier ministre du Royaume du Lesotho

Le Premier ministre du Royaume du Lesotho, Pakalitha Mosisili, est arrivé samedi à Alger pour une visite de travail de quatre jours dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. M. Mosisili a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal et des membres du gouvernement. Cette visite permettra aux deux parties d'"évaluer la coopération bilatérale et de définir les voies et moyens de sa consolidation et de son approfondissement", avait indiqué un communiqué des services du Premier ministre.