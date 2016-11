Burkina: un ex-Premier ministre en liberté provisoire

Luc Adolphe Tiao, le dernier Premier ministre de l'ex-président burkinabè Blaise Compaoré, a bénéficié vendredi d'une liberté provisoire après plus de deux mois d'incarcération pour son rôle présumé dans la répression de l'insurrection populaire qui a chassé Compaoré du pouvoir en 2014, a-t-on appris de source judiciaire. "L'enquête est presque terminée et sa détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité", a indiqué à l'AFP un haut magistrat de la Haute Cour de justice qui a ordonné la libération.