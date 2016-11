L'armée syrienne reprend le contrôle d'un quartier rebelle à Alep

L'armée syrienne a repris samedi le contrôle total d'un quartier clé tenu par les rebelles armés dans la ville d'Alep (nord), ont rapporté des médias citant une source militaire. "Les forces militaires ont repris le quartier de Masaken Hanano au terme de violents combats avec les rebelles, lors desquels différentes sortes d'armes ont été utilisées, accompagnées de tirs d'artillerie bombardant les lignes d'approvisionnement des rebelles dans la zone", a indiqué la source, citée par l'agence Chine Nouvelle. Masaken Hanano était le plus grand quartier tenu par les rebelles dans l'est d'Alep, et est également le premier quartier à avoir été pris d'assaut par les rebelles en 2012.