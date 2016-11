Clinton veut un nouveau décompte de voix

L'équipe de la candidate américaine battue à la présidentielle, Hillary Clinton, a annoncé samedi qu'elle participerait au nouveau décompte des voix dans le Wisconsin tout en soulignant n'avoir pas encore constaté d'irrégularités lors du scrutin remporté par son rival républicain Donald Trump. Une ex candidate indépendante à la Maison Blanche, l'écologiste Jill Stein, a officiellement soumis vendredi une demande pour recompter les voix de l'élection présidentielle dans l'Etat du Wisconsin, un bastion démocrate qui a basculé le 8 novembre en faveur du républicain. Elle entend également demander un nouveau calcul des voix en Pennsylvanie et dans le Michigan, deux autres Etats très disputés remportés par Donald Trump.

Trump dénonce une demande "ridicule"

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump a dénoncé samedi la demande "ridicule" de l'ex candidate écologiste à la Maison Blanche Jill Stein de recompter les voix dans l'Etat du Wisconsin, bastion démocrate qui a basculé en faveur du républicain le 8 novembre. "Le peuple s'est exprimé et cette élection est terminée", a réagi Donald Trump dans un communiqué. Comme sa rivale démocrate "Hillary Clinton l'a dit elle-même le soir de l'élection, en plus de reconnaître (ma victoire) en me félicitant, +Nous devons accepter ce résultat et regarder vers l'avenir+", poursuit-il.