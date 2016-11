Turquie: 13 rebelles du PKK tués dans le Sud-est

Treize rebelles du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit) ont été tués, samedi, dans des opérations sécuritaires des forces turques dans des provinces du Sud-est du pays, selon les autorités. 7 membres de la rébellion ont été éliminés et un huitième s'est rendu à Lice, un district de la province de Diyarbakir majoritairement peuplée de Kurdes alors que deux autres ont été tués dans la province de Tunceli. A Cukurca, un district de la province de Hakkari frontalière avec l'Irak et l'Iran, deux membre de la guérilla ont été abattus et un troisième grièvement blessé par un drone et deux autres neutralisés à Sirnak.