Syrie: plus de 400 civils ont fui Alep-Est

Plus de 400 civils ont fui dans la nuit les quartiers rebelles d'Alep vers des zones contrôlées par les forces gouvernementales, peu après la prise par l'armée du plus grand quartier rebelle, a rapporté dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Une partie de ces habitants, venant pour la plupart des quartiers de Haydariyé et de Shaar, ont rejoint dans la nuit le quartier de Massaken Hanano, repris samedi par les forces du régime, selon l'OSDH. Cette reconquête, annoncée par les médias officiels, pourrait représenter une percée majeure pour les forces du président Bachar al-Assad dans l'offensive pour la deuxième ville de Syrie.