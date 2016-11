Syrie: Daech a mené une attaque chimique

Vingt-deux rebelles pro-turcs ont été blessés lors d'une attaque chimique menée par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) dans le nord de la Syrie, a annoncé dimanche l'armée turque. "Après une roquette lancée par Daech, 22 membres de l'opposition ont été atteints aux yeux et au corps par du gaz toxique", a annoncé l'état-major dans un communiqué cité par l'agence Anatolie. Selon l'armée, l'attaque s'est produite dans la région de Khaliliya, à l'est d'Al-Rai. Les rebelles blessés ont été acheminés en Turquie par des équipes de l'agence du gouvernement turc en charge des situations d'urgence (AFAD) et ont été admis à l'hôpital de la ville frontalière de Kilis, selon les médias turcs.