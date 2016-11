La Chine veut renforcer sa coopération sécuritaire avec l'Algérie

La Chine veut renforcer sa coopération dans le domaine sécuritaire avec l'Algérie, a affirmé dimanche à Alger, le ministre-assistant chinois des Affaires étrangères, Li Huilal, mettant en exergue "l'expérience algérienne" sur ce terrain. "La Chine veut renforcer la coopération avec l'Algérie dans le domaine de la sécurité", a déclaré à la presse le responsable chinois à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui. "Je conduis aujourd'hui une délégation chinoise pour le démarrage du mécanisme des consultations sécuritaire et anti-terroriste entre les deux pays", a-t-il dit, relevant avoir eu "des échanges très francs et approfondis avec M. Bedoui sur les dossiers de l'application de la loi sur la sécurité où nous avons dégagé de gros consensus".