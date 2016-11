Plus de 2 tonnes de résine de cannabis saisies à l'ouest du pays

Une quantité de deux tonnes et soixante-dix kg (2,070 t ) de cannabis a été saisie entre Tlemcen et Oran et un réseau international de trafic de drogue démantelé par les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, a-t-on appris dimanche par le Chef de la sûreté de la wilaya d'Alger, Noureddine Berrachedi. La Brigade de recherche et d'investigation (BRI) relevant de la sûreté de la wilaya d'Alger a réussi, il y a quatre jours à l'ouest du pays, à saisir deux tonnes et soixante dix kg (2070 kg) de résine de cannabis et procédé à l'arrestation de deux repris de justice qui seront présentés dimanche au procureur de la République près le tribunal d'El Harrach (Alger), a indiqué M. Berrachedi lors de la présentation à la presse de cette importante quantité de drogue ainsi que 1.600 comprimés psychotropes.