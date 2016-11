Une bombe près de l'ambassade américaine aux Philippines

La police philippine a désamorcé lundi une bombe artisanale découverte dans une poubelle de Manille, à 200 mètres de l'ambassade des Etats-Unis, ont annoncé les autorités. L'engin trouvé par un balayeur, se composait d'un téléphone portable, d'un détonateur, d'une batterie de 9 volts et d'un obus de 81 mm, selon les précisions du chef de la police dans la capitale. "Il y avait probablement une volonté de le faire exploser puisqu'il y avait un téléphone portable et un détonateur", a déclaré à l'AFP Oscar Albayalde, ajoutant: "une enquête est en cours". Une équipe a été dépêchée pour "désintégrer" l'engin, a-t-il précisé. M. Albayalde a indiqué que les enquêteurs étaient en train d'interroger des témoins potentiels et de récupérer les images des caméras de vidéosurveillance couvrant la zone.