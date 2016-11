Raids aériens turcs contre le PKK dans le nord de l'Irak

Les avions de chasse turcs ont mené des raids aériens contre des cibles de la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit) dans le nord de l'Irak, a annoncé lundi l'état-major de l'armée turque (TSK). Ces frappes menées dimanche soir dans les zones d'Avasin-Basyan et des Monts Qandil ont détruit douze positions de la rébellion dans cette région considérée comme la base-arrière du PKK dans le nord de l'Irak, a ajouté la TSK. Selon la presse turque, le PKK, interdit en Turquie, contrôle plus de 600 villages dans les régions d'Erbil et de Dahuk relevant du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak.