Manifestation à Rome contre le référendum constitutionnel

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche après-midi dans les rues de Rome pour protester contre le référendum constitutionnel de dimanche prochain. Il y avait, entre autres, les opposants à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, les opposants aux grands navires de croisière à Venise, les partisans du droit au logement, les étudiants, la gauche et l'extrême-gauche ou les épargnants spoliés par la faillite de certaines banques. "Nous sommes pour le non, car nous pensons que cette réforme constitutionnelle représente le sommet d'une série de réformes qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens et qu'il s'agit de constitutionnaliser l'exclusion des citoyens de la participation à la vie démocratique", a indiqué Federica, une manifestante du Comité "Etudiants pour le non".