Syrie : plusieurs centaines de rebelles déposent les armes

Plusieurs centaines de rebelles syriens, dont des extrémistes, ont déposé les armes dans deux localités de la région de Damas, ont rapporté lundi des sources concordantes. La mise en place de l'entente de réconciliation locale parachevée par les autorités compétentes et les groupes armés a débuté samedi à Al-Tall et à Khan esh Sheikh, deux agglomérations de la région de Damas, a indiqué le quotidien syrien Al-Watan, sur son site Web. L'accord garantit aux hommes armés ne souhaitant pas régulariser leur situation la possibilité de rejoindre la région désirée avec leurs armes personnelles à condition qu'ils rendent les armes moyennes et lourdes.