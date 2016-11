Etats-Unis: un mort et neuf blessés dans une fusillade

Une personne a été tuée et neuf autres ont été blessées dans une fusillade survenue dimanche à New Orleans, dans l'Etat de Louisiane, rapportent des médias lundi citant les autorités de la ville. "Un homme a été déclaré mort à l'hôpital, alors que les blessés, dont sept hommes et deux femmes âgés de 20 à 37 ans, se trouvent dans un état de santé variable", selon la même source, qui n'a pas fourni de détails sur les causes des coups de feu qui s'étaient produits lors d'une cérémonie. La police a indiqué avoir arrêté deux hommes pour possession illégale d'armes à feu, précisant toutefois qu'il n'était pas clair qui était impliqué dans la fusillade. Les fusillades ne sont pas rares aux Etats-Unis qui comptent environ un tiers des armes à feu dans le monde. Le nombre de telles armes en circulation est estimé à 300 millions pour 318 millions d'habitants, soit une moyenne d'une arme par habitant.