L’Algérie compte 8,3 millions de voitures

Le parc national de véhicules compte 8,3 millions d'unités, dont 62% de véhicules touristiques, soit une moyenne d'un (1) véhicule pour 7 citoyens, a indiqué lundi à Alger le ministre des Travaux publics et des transports, Boudjemâa Talaï. 53% de ce parc ont une moyenne d'âge de moins de 10 ans, alors que 37% ont plus de 20 ans, a fait savoir le ministre au Forum du quotidien El Moudjahid. Abordant le projet de loi relatif à la règlementation et à la sécurité routière, qui sera présenté mardi en plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Talai a expliqué que ce texte prévoyait l'introduction du permis de conduire à points, prévue dès le début de l'année 2017, ainsi que le durcissement des sanctions liées aux infractions et délits.