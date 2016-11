Alger: un mur de soutènement s’effondre au Telemly

Un vieil immeuble abritant 9 familles situé rue Blaise Pascal au quartier Telemly sur les hauteurs d'Alger, a été évacué et des mesures urgentes ont été prises après l'effondrement dimanche soir, d'un mur de soutènement du à un affaissement du sol, a annoncé lundi le président de l'APC d'Alger centre. L'effondrement dimanche soir, d'une partie du mur de soutènement causé par des travaux d'extension effectués par une entreprise privée au niveau d'une maison et qui ont donné lieu à un affaissement du sol et endommagement de l'immeuble a exigé l'évacuation urgente des familles au nombre de 9, a déclaré sur place à l'APS M. Bettache.