Le président Bouteflika reçoit le Premier ministre du Lesotho

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu lundi à Alger le Premier ministre du Lesotho, Pakalitha Mosisili, en visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, du général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb et celui de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Mohamed Mebarki, et des membres de la délégation du Lesotho.