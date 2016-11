Mossoul : les forces irakiennes gagnent du terrain

Les forces irakiennes ont continué lundi à livrer bataille aux éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), et ont gagné du terrain dans et autour de la ville de Mossoul, près de six semaines après le début d'une vaste offensive destinée à chasser les extrémistes de leur dernier grand bastion dans le pays, a déclaré l'armée irakienne. Dans l'est de Mossoul, les commandos du Service contre-terroriste (CTS) ont livré de violents combats avec les éléments de l'EI, et ont réussi à les expulser entièrement des districts d'al-Qahira, de Masarif et d'Amin, selon un communiqué du Commandement conjoint des opérations irakien. Au total, 23 districts ont pour le moment été entièrement libérés par les unités du CTS, a déclaré le communiqué.