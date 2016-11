Centrafrique: affrontements entre groupes de l'ex-Séléka

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon a condamné lundi les récents affrontements ayant opposé les membres de l'ex-rébellion Séléka en République centrafricaine (RCA) et a appelé "les groupes armés à mettre fin immédiatement à la violence". Ces affrontements entre des groupes armés issus de l'ex-Séléka à Bria, à 400 km au nord-est de Bangui, ont fait 85 morts et déplacé près de 11.000 personnes, selon l'ONU. Dans un communiqué, M. Ban a exprimé l'espoir que le prochain sommet extraordinaire de la Communauté des Etats d'Afrique centrale prévu à Livreville le 30 novembre "va soutenir les efforts entrepris par le gouvernement de RCA et le président (Faustin-Archange) Touadéra pour consolider la paix" et assurer le redressement du pays.