Sellal à la Conférence internationale sur l’investissement en Tunisie

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal est arrivé mardi à Tunis où il représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la conférence internationale sur l’investissement en Tunisie "Tunisia 2020". Accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb, M. Sellal a été accueilli par son homologue tunisien, M. Youssef Chahed. Placé sous le thème "La relance de l’économie tunisienne, un impératif pour la consécration du processus démocratique", cette conférence de deux jours regroupera plus de 2.000 participants d’une quarantaine de pays.