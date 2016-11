La présidente sud-coréenne prête à renoncer au pouvoir

La présidente sud-coréenne Park Geun-Hye, engluée dans un retentissant scandale de corruption, s'est dite prête mardi à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat prévue début 2018, et annoncé qu'elle s'en remettrait au Parlement. "Je laisserai la question de mon départ, et d'une réduction de la durée de mon mandat, à la décision de l'Assemblée nationale", a-t-elle affirmé dans un discours télévisé. "Quand les parlementaires auront déterminé les conditions d'une passation qui minimise la vacance du pouvoir et le chaos dans la conduite des affaires, je partirai", a-t-elle ajouté. Cette annonce inattendue est interprétée par des observateurs comme une tentative de la présidente, dont la popularité s'est effondrée en raison du scandale, d'éviter l'humiliation d'une procédure de destitution qui est de plus en plus menaçante.