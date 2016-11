Palestine: Le Fatah réunit son premier congrès depuis sept ans

Le parti du président palestinien Mahmoud Abbas, le Fatah, réunit mardi son premier congrès depuis sept ans, pour évoquer notamment les différentes initiatives de paix face à la colonisation israélienne qui se poursuit dans les territoires occupés. Le point d'orgue du Congrès sera l'élection à partir de vendredi de ses instances dirigeantes, le Conseil révolutionnaire -- 80 membres élus et une quarantaine nommés -- et le Comité central -- 18 membres élus et quatre nommés par le président. Pour Jibril Rajoub, membre du Comité central venu des services de sécurité, ce Congrès doit avant tout permettre de revoir de fond en comble l'organisation du mouvement, fondé en 1959. "Le système des années 1960 ne marche plus en 2016", affirme-t-il.