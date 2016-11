Ouverture de la conférence internationale sur l’investissement en Tunisie

La conférence internationale d’appui au développement économique, social et durable de la Tunisie "Tunisia 2020" a entamé ses travaux mardi à Tunis avec la participation de plusieurs pays dont l’Algérie ainsi que des institutions et organisations régionales et internationales. Dans son discours d’ouverture, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a tenu à saluer le rôle de l’Algérie, du Qatar, de la France et du Canada qui ont participé à l’organisation de cette manifestation internationale. Il a indiqué que la Tunisie visait, à travers cette conférence, d’augmenter le volume des investissements étrangers dans ce pays, et ce, dans le cadre du programme tunisien de développement 2016-2020.