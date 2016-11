Allemagne: reprise de la grève chez Lufthansa

Les pilotes de Lufthansa, en conflit avec la direction sur les salaires, ont repris leur grève mardi perturbant fortement le trafic de la compagnie aérienne allemande qui a dû annuler plus de 800 vols intérieurs. Environ 82.000 passagers sont affectés par les débrayages, a précisé Lufthansa. Le mouvement est appelé à se poursuivre au moins jusqu'à mercredi. La compagnie va devoir renoncer à assurer quelque 890 liaisons. Le syndicat n'a pas exclu une poursuite du mouvement, entamé mercredi dernier et qui a repris mardi après une pause de deux jours dimanche et lundi.