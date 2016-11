Syrie: situation "alarmante et effrayante" à Alep

Près de 16.000 civils ont fui Alep-Est dans le nord de la Syrie "au cours des derniers jours" vers d'autres parties de la ville, a annoncé mardi un haut responsable de l'ONU qui parle d'une situation "alarmante et effrayante". "Je suis extrêmement préoccupé par le sort des civils en raison de la ituation alarmante et effrayante dans la ville d'Alep", a déclaré le patron des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, dans une déclaration écrite. "Les premiers rapports indiquent que jusqu'à 16.000 personnes ont été déplacées, beaucoup dans des situations incertaines et précaires. Il est probable que des milliers d'autres n'auront pas d'autre choix que de fuir si les combats continuent (...) à s'intensifier au cours des prochains jours", a-t-il ajouté.