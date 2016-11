Sellal s’entretient à Tunis avec Manuel Valls

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a eu un entretien mardi à Tunis avec son homologue français Manuel Valls. Cette rencontre, tenue à la demande de M. Valls, a eu lieu en marge de la conférence internationale sur l’investissement en Tunisie "Tunisia 2020" qui regroupe mardi et mercredi plus de 2.000 participants d’une quarantaine de pays. Les discussions entre MM. Sellal et Valls se sont déroulées en présence, notamment du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb. Cette rencontre a permis d'aborder les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun.

Sellal reçu à Tunis par l'émir du Qatar

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a été reçu mardi à Tunis par l'émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. L’audience s’est tenue en marge de la conférence internationale sur l’investissement en Tunisie "Tunisia 2020" qui regroupe mardi et mercredi plus de 2.000 participants d’une quarantaine de pays. Les discussions entre M. Sellal et l'émir du Qatar se sont déroulées en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb.