Violences dans l'ouest de l'Ouganda

La police ougandaise a annoncé mardi avoir retrouvé 25 corps supplémentaires dans la région de Kasese (ouest) de l'Ouganda, où des policiers et rebelles liés à un roi local se sont affrontés ce weekend. "Nous avons retrouvé 25 corps lundi dans deux sous-comtés", a déclaré un chef de la police local, Sam Odong. "Nous ne savons pas si ce sont des corps de gardes royaux ou de civils tués samedi et dimanche", a-t-il ajouté, excluant qu'il s'agisse de corps de policiers. Un précédent bilan des violences faisait état de 55 policiers et rebelles liés à ce roi tués au cours des affrontements. Le bilan s'élève désormais à 80 morts au total.