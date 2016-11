Percée majeure de l’armée syrienne à Alep-Est

Les forces gouvernementales syriennes ont effectué "une percée majeure lors de leur opération antiterroriste" à Alep (nord-ouest), près de la moitié de la partie orientale de la ville étant désormais débarrassée des groupes armés, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense. "La situation a radicalement changé ces dernières 24 heures grâce aux actions bien préparées et très précises des forces syriennes", a déclaré le porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov. "Plus de 80.000 civils, dont des dizaines de milliers d'enfants, ont été libérés et ont reçu de l'eau, de la nourriture et des soins dans des centres humanitaires", a-t-il ajouté.