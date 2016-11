Plus de 55 délégations pour un dernier hommage à Fidel Castro

Plus de 55 délégations de haut niveau, dont plus d'une vingtaine dirigées par des chefs d'Etat, participent mardi à une cérémonie d'hommage au défunt leader cubain Fidel Castro sur la place de la Révolution à La Havane, a annoncé le ministère cubain des Affaires étrangères. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus dans les prochaines heures sur cette île des Caraïbes pour accompagner les Cubains dans leurs adieux à Fidel Castro. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a dépêché une importante délégation conduite par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, pour représenter l'Algérie aux cérémonies funéraires du défunt leader cubain Fidel Castro, qui se déroulent à La Havane.