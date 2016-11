L'ARAV met en garde contre les programmes radicaux

L'Autorité de régulation de l'Audiovisuel (ARAV) a mis en garde les chaînes de télévision, publiques et privées, contre la diffusion de programmes, de contenu religieux notamment, de nature à semer et alimenter toute forme de radicalisme, appelant ces médias à la "vigilance" pour bannir "l'intolérance et la haine". Dans un communiqué rendu public mardi, l'ARAV indique qu'"il est fortement conseillé aux institutions audiovisuelles, publiques et privées, sous peine de sanctions, d'observer une vigilance à toute épreuve pour bannir l'intolérance et la haine dans la diffusion des programmes locaux ou d'importation, susceptibles de semer et d'alimenter toute forme de radicalisme".