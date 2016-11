Explosion d'un camion-citerne au Mozambique: 99 morts

Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne transportant de l'essence dans l'ouest du Mozambique est passé mardi à 99 morts, alors que 44 blessés était toujours hospitalisé, a indiqué une source hospitalière. Un prédécent bilan communiqué lundi par une source hospitalière faisait état de 93 morts. "Malheureusement, nous avons eu trois morts au cours des 24 dernières heures et en ce moment, avec 44 patients hospitalisés et sept d'entre eux toujours dans un état critique, l'état de santé des autres patients est meilleur et ils guériront", a déclaré Veronica de Deus, la porte-parolede l'hôpital de Tete, la capitale provinciale située à 90 km du lieu de l'accident.