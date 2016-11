Les habitants de Mossoul confrontés à une pénurie d'eau

Près d'un-demi million d'habitants de la ville irakienne de Mossoul sont confrontés à une pénurie d'eau potable aux "conséquences catastrophiques", a déclaré mercredi la coordinatrice des opérations humanitaires de l'ONU en Irak, Lise Grande. "Près d'un demi-million de civils, qui ont déjà du mal à se nourrir chaque jour, sont désormais privés d'eau potable saine" et cette pénurie "va avoir des conséquences catastrophiques pour les enfants, les femmes et les familles", restés dans la ville, en proie aux combats entre forces irakiennes et éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech), a-t-elle alerté.