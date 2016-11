Le pétrole bondit à New York, un accord de l'Opep se précisant

Les cours du pétrole bondissaient mercredi à l'ouverture à New York, les investisseurs s'attendant à l'annonce imminente d'un accord de baisse de l'offre au sein de l'Opep, après une salve de déclarations optimistes de ses membres réunis à Vienne. Vers 14H05 GMT, le prix de baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, prenait 3,62 dollars, soit 8%, à 48,85 dollars sur le contrat pour livraison en janvier au New York Mercantile Exchange (Nymex). Au moment où l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) tient son sommet semestriel à Vienne, le marché est catapulté par des propos conciliants et l'optimisme sur le fait qu'elle a quasiment conclu un accord, a résumé Gene McGillian, de Tradition Energy.