Alep-Est : 647 rebelles rendent les armes, 630 déjà amnistiés

Quelque 647 rebelles ont rendu les armes à Alep et 630 d'entre eux ont déjà été libérés, dans le cadre de l'amnistie promulguée par le président syrien, Bachar el-Assad, a affirmé mercredi un responsable militaire russe. "Rien qu'au cours de ces derniers jours, 647 membres de bandes armées illicites sont sortis de la ville (partie orientale d'Alep). 630 d'entre eux ont été amnistiés et relâchés, des vérifications à l'encontre de 17 autres sont en cours", a indiqué le chef du Commandement opérationnel principal de l'Etat-major russe, Sergueï Roudskoï. "Les combattants ont le choix entre sortir de la ville et se rendre dans la ville d'Idlib, contrôlée par des terroristes, ou de profiter de l'amnistie promulguée par le président et rendre les armes", a-t-il expliqué.