Maroc : le FMI prévoit un ralentissement de l’économie en 2016

La croissance de l’économie marocaine devrait ralentir en 2016 pour se situer entre 1,5 et 2%, a indiqué jeudi le Fonds monétaire internationale, en mettant en garde contre la hausse du chômage qui reste particulièrement élevé chez les jeunes. La croissance en 2016 subira les effets d’une ½ mauvaise campagne céréalière et de la relative faiblesse de l’activité non agricole », précise le FMI dans un communiqué diffusé à l’issue d’une mission de consultations sur l’économie du Maroc menée au titre de l’article IV des statuts du Fonds. Le FMI relève que si la croissance devrait se redresser en 2017, elle restera cependant sujette à plusieurs risques importants liés à un possible recul de ½ la croissance dans les pays avancés et émergents, aux prix de l’énergie et aux tensions géopolitiques dans la région ».