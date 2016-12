Syrie: frappes turques contre Daech

L'aviation turque a mené vendredi des frappes aériennes contre des cibles du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans le nord de la Syrie, a annoncé l'état-major des forces armées turques (TSK). "L'armée turque a détruit trois bâtiments et deux véhicules armés de Daech/EI dans les zones de Bzaghah et de Sulfaniyah dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate qui est entrée dans 101-ème jour", a ajouté l'armée, cité par des médias. Des troupes turques ont lancé, depuis le 2’ août dernier, cette opération "en soutien aux combattants de l'Armée syrienne libre (ASL) pour nettoyer le long des frontières turco-syriennes" du groupe terroriste Daech et de la milice kurde des unités de protection du peuple (YPG) considérée par la Turquie comme "une ramification du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan)".