Le pétrole quasi stable à l'ouverture à New York

Les cours du pétrole ont ouvert proches de l'équilibre vendredi à New York, après deux séances d'essor à la suite de l'annonce d'un accord au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour stabiliser les marchés. Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI) restait stable cet après-midi à 51,06 dollars sur le contrat pour livraison en janvier au New York Mercantile Exchange (Nymex), après avoir pris quelque 13% lors des deux précédentes séances. Selon les analystes, il s'agit de quelques prises de bénéfices après la flambée enregistrée à partir de mercredi avec l'annonce par l'Opep d'un accord de baisse de son offre. Non seulement le cartel a fait part de son intention de réduire sa production de 1,2 million de barils par jour (bj) à partir de janvier, ses membres se voyant même fixer des objectifs précis, mais il a aussi obtenu le soutien de la Russie, gros producteur extérieur, qui va diminuer la sienne de 300.000 bj.