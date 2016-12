Le Danemark annonce son retrait de la coalition contre Daech

Le Danemark a annoncé vendredi le retrait des sept avions F-16 engagés depuis six mois dans la coalition menée par les Etats-Unis contre l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (Daech, EI) en Syrie et Irak. La décision de Copenhague a été rendue publique trois jours après la révélation par le Pentagone des erreurs qui ont amené les armées de l'Air américaine, australienne, britannique et danoise à tuer des membres de l'armée gouvernementale syrienne "confondus avec des terroristes", le 17 septembre près de Deir Ezzor (est de la Syrie).