Erdogan exhorte les Turcs à convertir leurs devises étrangères en livres turques

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté vendredi ses concitoyens à convertir leurs devises étrangères en livres turques, afin de soutenir la monnaie nationale qui ne cesse de se déprécier. "Que ceux qui ont des devises étrangères sous l'oreiller les convertissent en or, les convertissent en livres turques. Que la livre turque et l'or gagnent de la valeur", a dit M. Erdogan lors d'un discours à Ankara retransmis à la télévision. Les déclarations du président turc surviennent alors que la livre turque bat chaque semaine de nouveaux records à la baisse face au dollar en raison des incertitudes politique et d'une situation sécuritaire tendue.