Syrie : plus de 20.000 enfants ont fui Alep-Est

Près de 20.000 enfants ont fui les combats d'Alep-Est au cours des derniers jours, a annoncé vendredi l'ONU, qui craint de ne pas pouvoir leur assurer à temps un abri pour affronter l'hiver. Selon l'ONU, quelque 31.500 personnes ont abandonné leur domicile dans la partie orientale de cette grande ville du nord-ouest de la Syrie depuis le 24 novembre, date à laquelle le régime de Damas a intensifié son offensive militaire pour reprendre ces quartiers contrôlés par les rebelles. L'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) estime que 60% des déplacés - environ 19.000 - sont des enfants. "Le plus urgent maintenant est de fournir l'aide dont ces enfants et leur famille ont un cruel besoin", a déclaré aux journalistes à Genève Christophe Boulierac, porte-parole de l'Unicef. "C'est une course contre la montre, car l'hiver est là et les conditions de vie sont sommaires", a-t-il ajouté.