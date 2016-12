Élections samedi des instances dirigeantes du Fatah

Les élections aux instances dirigeantes du Fatah auront lieu samedi matin à Ramallah en Cisjordanie occupée, où le parti du président palestinien Mahmoud Abbas est réuni en Congrès, a indiqué le porte-parole de ce rassemblement. Les candidatures au Conseil révolutionnaire, le Parlement du parti (80 membres élus et une quarantaine nommés), et au Comité central (18 membres élus et quatre nommés par le président Abbas), devaient être enregistrées à partir de "vendredi à 18H00" (16H00 GMT), a aussi indiqué dans un communiqué Mahmoud Abou al-Hija.