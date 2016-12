Colombie: les Farc commencent à détruire des armes

Les Farc ont commencé à "détruire des matériaux explosifs" et attendent "les premières libérations de rebelles", au lendemain de l'entrée en vigueur en Colombie de l'accord de paix signé avec le gouvernement, a annoncé vendredi un chef de la guérilla. "Nous sommes déjà à J+2 et les guérilleros, en plus d'avancer vers les points de pré-regroupement, ont commencé à détruire, de bonne foi, des matériaux explosifs et nous attendons les premières libérations de rebelles", a déclaré Ivan Marquez, chef de la délégation des Farc aux négociations de paix, lors de la conférence de presse de lancement de la commission de suivi et de vérification de l'accord.