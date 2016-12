L'armée syrienne s'empare d'un nouveau quartier rebelle à Alep

L'armée syrienne et des forces alliées se sont emparées dans la nuit de vendredi à samedi d'un nouveau quartier rebelle à Alep, dans leur vaste offensive pour reprendre le contrôle total de la deuxième ville du pays, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Avec la prise de ce quartier de Tariq al-Bab, le gouvernement contrôle dorénavant environ 60% du secteur rebelle d'Alep qui lui échappait depuis 2012, a précisé l'OSDH. Il s'assure ainsi le contrôle d'une route reliant les quartiers ouest de la ville aux mains des forces progouvernementales à l'aéroport international d'Alep, tenu par le gouvernement et situé un peu plus au sud de Tariq al-Bab.