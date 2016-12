Fin de campagne électrique pour la présidentielle autrichienne

Les deux rivaux à l'élection présidentielle autrichienne ont durci le ton avant un scrutin très indécis, dimanche, pour mobiliser les électeurs qui arbitreront ce duel très observé en Europe, entre un candidat d'extrême droite et un écologiste libéral. Entamé au son de joyeux flonflons, le dernier meeting d'Alexander Van der Bellen, ancien patron des Verts autrichiens, a rapidement pris un tour plus solennel, vendredi soir, dans un quartier populaire de Vienne: Au delà de l'élection au poste, essentiellement protocolaire, de chef d'Etat autrichien, "l'enjeu du vote de dimanche est "la direction que l'Autriche va prendre (...) comment nous voyons notre futur (...) et comment nous voulons être vus par le monde", a lancé l'économiste de 72 ans à ses sympathisants.