Le FLN ne formera aucune alliance partisane

Le parti du Front de Libération Nationale (FLN) ne formera aucune alliance partisane avant les législatives de 2017, a affirmé, samedi à Alger, son secrétaire général, Djamel Ould Abbas. Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie organisée au siège du FLN à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées (3 décembre), M. Ould Abbas a indiqué que son parti participera aux prochaines échéances électorales dans les 48 wilayas avec ses propres listes et "qu'il ne formera d'alliance avec aucun parti" Toutefois, le SG du FLN n'a pas exclu la possibilité de former des alliances politiques après les législatives. A une question sur le congrès national du FLN, M. Ould Abbas a fait savoir que le congrès se tiendra dans la wilaya de Boumerdes avec plus de mille participants, et donnera lieu à des recommandations à même d'enrichir le programme électoral du parti.