Un fonds mondial pour sauver le patrimoine en péril

Les représentants d'une quarantaine d'Etats et d'institutions privées, réunis à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) se sont engagés samedi à créer un fonds financier et un réseau international de zones de refuges pour protéger le patrimoine en péril en période de conflit. Ces deux engagements sont contenus dans la "Déclaration d'Abou Dhabi", adoptée par consensus à l'issue d'une conférence internationale en présence de la directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova. Réunie depuis vendredi, la conférence d'Abou Dhabi a été convoquée à la suite d'une série de destructions commises ces dernières années par des groupes terroristes en Irak, en Syrie, au Mali et en Afghanistan.