Un avion de l'armée syrienne "abattu" près de l'aéroport d'Alep

Deux pilotes ont été tués lorsqu'un avion de combat de l'armée syrienne a été "abattu" samedi dans la ville d'Alep (nord) par des groupes armés, ont rapporté des médias. Deux pilotes de l'aviation de combat syrienne ont été tués lorsque leur avion a été abattu par des groupes armés dans la vielle d'Alep (nord), selon les médias. Principal enjeu du conflit syrien, qui a fait plus de 300.000 morts en plus de cinq ans, Alep est divisée depuis 2012 entre secteur rebelle (est) et secteur gouvernemental (ouest).