Escalade marocaine sur la paix et la stabilité au Sahara occidental

Le Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, a indiqué samedi à Boujedour (camps de réfugiés sahraouis) que "la paix et la sécurité dans notre région sont menacées" du fait de la politique d'escalade et de provocation menées par l'occupant marocain, appelant l'ONU à assumer ses responsabilités pour leur préservation. Dans une allocution lue au nom du président sahraoui, Brahim Ghali, à l'ouverture des travaux du 8e Congrès de l'Union générale des travailleurs sahraouis de Sakiet El-Hamra et ouad-Edhahab (UGTSARIO), le Premier ministre sahraoui a mis en garde contre les graves répercussions de la politique d'escalade, de provocation et de chantage menée par l'occupant marocain.