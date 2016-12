L'Algérie intègre la Confédération africaine de rugby

La Fédération algérienne de rugby (FAR) a intégré officiellement l’Africa-Rugby, à l'issue d'un vote qui s'est déroulé samedi lors de l'Assemblée générale au Botswana, en présence du président de la FAR, Sofiane Benhassen et 40 présidents des fédérations africaines. L'adhésion de l'Algérie a été votée à l'unanimité, après 10 ans de travail et de sacrifices et la sélection nationale sera présente au championnat d’Afrique, qui aura lieu en 2017 au Nigeria ou le Cameroun. Les éliminatoires de ce championnat débuteront au mois de mars prochain avec la participation de 41 pays, a-t-on indiqué. Le World Rugby a donné dernièrement son accord pour l'organisation d'un tournoi international regroupant le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, compétition intitulée "Tri Nations" qui se déroulera du 17 au 25 décembre à Oran.