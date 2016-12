Le PDAU d'Alger bientôt opérationnel

Le Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville d'Alger (PDAU) sera "enfin opérationnel" dès la publication de son décret exécutif dans le journal officiel. Cet instrument dégage 82 projets structurants fonctionnant comme un levier du développement harmonieux et durable du territoire stimulant un processus effectif de régénération des centres urbain, a indiqué le directeur de l'urbanisme de la wilaya d'Alger, Mohamed Yazid Gaouaoui. "Parmi ces projets figure, la protection de la zone humide de Réghaia, l'aménagement du parc de Bainem, l'aménagement des berges d'El Harrach et la création de la ville de Sidi Abdellah", a-t-il dit. "Les terrasses du port, le grand aquarium d'Alger, la réhabilitation du centre historique et de la Casbah, la création de nouveaux pôles d'habitat intégrés, des écoles professionnelles, des piscines, figurent aussi parmi ses projets urbains", a-t-il ajouté.